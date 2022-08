Rassismus-Vorwürfe : Ravensburger nimmt Winnetou-Bücher aus Verkauf - neue Kritik

Ravensburg Die Firma Ravensburger hat nach Rassismus-Vorwürfen Winnetou-Bücher aus dem Verkauf genommen. Zuvor hatte es Kritik auf Instagram gegeben - die nun mit neuen Vorwürfen gegen Ravensburger aufgeflammt ist.

Ein Sprecher von Ravensburger teilte am Montag auf Anfrage mit, man habe die Entscheidung, die Titel zum Film „Der junge Häuptling Winnetou“ aus dem Programm zu nehmen, sorgfältig abgewogen. „Wir vertreten in unserem Unternehmen und mit unseren Produkten seit langer Zeit Werte, an die wir glauben: unter anderem Gemeinsamkeit und Bildung, wozu auch Fairness und Offenheit gegenüber anderen Kulturen gehören, und dies wollen wir in unserem Programm ausgewogen darstellen.“