Hollywood „Razzie“-Schmähpreise für Megan Fox und Jon Voight

Doch der große Abräumer ist „Winnie the Pooh: Blood and Honey“ mit fünf Schmähpreisen, darunter in der Top-Sparte als schlechtester Film, für Regie und Drehbuch. Unlängst war das Urheberrecht an der Disney-Comic-Figur Winnie Puuh abgelaufen. Daraufhin erschien 2023 der Horrorfilm „Winnie the Pooh: Blood and Honey“. Gewöhnlich hält der berühmte Teddybär Winnie Puuh für lustige Zeichentrick-Abenteuer her.