Geschichte : „Der Westwall ist Täterort und Opferort zugleich“

Höckerlinien am Westwall in der Nähe von Simmerath. Foto: dpa/A3508 Rolf Vennenbernd, dpa (dpa)

Trier/Gondenbrett Regionaler Geschichtsforscher kritisiert Umgang mit NS-Erbe. Friedensforscherin stellt vor, wie Gedenkstättenarbeit aussehen könnte.

Hanns-Georg Salm aus Gondenbrett setzt sich seit seiner Pensionierung mit der regionalen Geschichte auseinander. Immer wieder hat er dazu publiziert, sich aber auch für den Erhalt der Anlagen am Westwall eingesetzt – schon zu einer Zeit, in der das nationalsozialistische Erbe zerstört wurde. „Als ich nach meiner Pensionierung ganz in die Eifel zog, hörte ich den ganzen Tag über ein seltsames Tuckern. Mir wurde dieses aufdringliche Geräusch zu bunt, und ich fuhr ihm nach. Da stand oben in der Schneifel ein schwerer Bagger vor einer der Bunkerruinen und zerhackte die schauerlichen Bunkerreste zu kleinen Teilchen. Er atomisierte sie förmlich“, sagt Salm. So sei es vielen Bunkern ergangen. Seine Interventionen blieben ohne Erfolg.