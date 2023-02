Irna : Regisseur Jafar Panahi auf Kaution freigelassen

Teheran Seit Jahren wird der international renommierte Regisseur Jafar Panahi vom iranischen Regime drangsaliert. Jetzt ist er aus dem Gefängnis entlassen worden.

Der preisgekrönte iranische Filmregisseur Jafar Panahi („Taxi Teheran“) ist laut einem Zeitungsbericht nach rund sieben Monaten Haft auf Kaution freigelassen worden. Die iranische Zeitung „Shargh“ berichtete davon am Freitag auf Twitter. Am Mittwochabend hatten Filmschaffende unter Berufung auf Panahis Familie verkündet, dass der 62-Jährige in einen Hungerstreik getreten sei. Seit Juli 2022 war Panahi im berüchtigten Ewin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran inhaftiert.