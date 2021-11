Kunst-Auktion : Rekorde bei Versteigerungen in New York

Rekorde bei Versteigerungen in New York

Bei Sotheby's in New York werden Kunstwerke aus der Sammlung von Linda und Harry Macklowe versteigert. Foto: -/Sotheby/dpa

New York Zum Abschluss der New Yorker Herbstauktionen hagelt es noch einmal Rekorde: Eine ganz spezielle Sammlung wird versteigert - und das Werk von Frida Kahlo wird zum teuersten Lateinamerikas.

Ein Selbstporträt der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo (1907-1954) ist bei einer Auktion in New York für umgerechnet etwa 31 Millionen Euro (34,9 Millionen Dollar) versteigert worden - und damit zum teuersten je versteigerten Werk aus Lateinamerika geworden.

„Ich war froh, die Validierung unserer Auswahl und unserer Kennerschaft zu sehen, die wir seit dem Beginn unserer Sammlung in den 1960er Jahren gezeigt haben“, sagte Harry Macklowe der Deutschen Presse-Agentur in New York. „Ich habe es genossen, mit der Kunst zu leben, sie zu erwerben - und jetzt habe ich es auch genossen, zu sehen, wie sie an andere weitergegeben wird. Das Sammeln ist eine Leidenschaft und ein Abenteuer und wenn man einmal ein Sammler ist, ist man immer ein Sammler. Es hört nie auf.“