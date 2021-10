LITERATUR : Aufgeschlagen – Neue Bücher: Pirlo – Gegen alle Regel

Marlene von Späth steht vor Gericht, weil sie ihren ziemlich älteren und recht reichen Gatten umgebracht haben soll. Ihre Mutter Eva Pogorzelskij heuert Dr. Anton Pirlo an, einen Rechtsanwalt, der gerade aus einer renommierten Kanzlei geflogen ist und jetzt seine eigene eröffnet. Beziehungsweise diese praktischerweise von seiner Couch im Wohnzimmer aus betreibt. Marlene, man erkennt es am Namen der Mutter, stammt aus Polen und hat sich in die Düsseldorfer Finanz- und Gesellschaftselite hochgeheiratet. Anton Pirlo kommt aus einem arabischen Clan und heißt eigentlich Ramzes. Weil er keine Lust hatte, sich für den Rest seines Lebens mit gegnerischen Clanmitgliedern zu befehden und Rauschgift zu verticken, hat er Namen und Lebensweise geändert und Jura studiert – sozusagen das weiße Schaf der Familie. Und da er gerade Geld braucht, um seinen Brüdern, die bei ihrem Gewerbe geblieben und ziemlich in der (lebensbedrohlichen) Klemme sind, mit einer beträchtlichen Summe den Arsch zu retten, nimmt er den Fall an, obwohl er nahezu aussichtslos erscheint. Abgesehen davon weiß er: Wenn er diesen Prozess verliert, ist er als Anwalt verbrannt. Ihm zur Seite steht die frisch von der Uni geschlüpfte Sophie Mahler als juristische Assistentin. Gemeinsam hoffen und verzweifeln sie und sehen einer alles in allem düsteren Zukunft entgegen. Da hilft nur eins: Aussicht auf Erfolg haben sie nur, wenn „Pirlo – Gegen alle regeln“ arbeitet.

So heißt der Justizkrimi von Ingo Bott, der, wenn er keine fiktiven Fälle erfindet, Wirtschaftsanwalt in seiner eigenen Düsseldorfer Kanzlei ist (auch er hat, wie Pirlo, einst in seinem Wohnzimmer mit der Anwaltsarbeit begonnen). Was seinen Beschreibungen auch eine erhebliche Realitätsnähe verleiht. Vermutlich ist Bott vertrauenswürdiger als seine Erfindung, der eher der Kategorie Schmuddel-Anwalt zuzuordnen ist – nicht nur dank seiner dubiosen Herkunft, die ihn immer wieder einholt, sondern auch wegen seines Habitus – lieber T-Shirt, Shorts und Flip-Flops als feiner Zwirn. Sophie, die aus einer angesehen Anwaltsfamilie im feinen Oberkassel stammt, kommt trotzdem mit dem Proll-Juristen, der, wenn es drauf ankommt, messerscharf und intelligent argumentiert, bestens klar. Ob zwischen den beiden mehr drin ist, wird die Zukunft zeigen, denn „Gegen alle Regeln“ ist „Der erste Fall für Strafverteidiger Pirlo“.

Botts schnoddriger, trockenhumoriger und oft stenogrammartiger Stil, mit dem er die Handlung vorwärtstreibt, passt zu diesem Protagonisten. In Kombination mit den zahlreichen „plot points“, den geschickt gesetzten Überraschungsmomenten, sorgt das für einigermaßen Spannung. Man könnte „Gegen alle Regeln“ auch als Regionalkrimi bezeichnen, denn die ortsfremde Leserin bekommt nebenbei eine kleine Tour durch Düsseldorfs eher weniger touristische Stadtteile und Kneipen (vor allem in der Altstadt) geboten. Wobei der ortskundige Leser allerdings anmerken würde, dass manch topografische Beschreibung nicht hundertprozentig deckungsgleich ist mit den realen Verhältnissen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Was das Lesevergnügen allerdings nicht im geringsten schmälert. Fazit: Auf den „zweiten Fall für Strafverteidiger Pirlo“ darf man gespannt sein, zumal der erste mit einem veritablen Cliffhanger endet.