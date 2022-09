Aufgeschlagen — Neue Bücher: Fake : Wenn alles gegen dich spricht …

Es sieht nicht gut aus für Patrick Dostert. Er bekommt eines Morgens Besuch von zwei Polizisten, die den IT-Fachmann aus Erfurt verdächtigen, eine Frau misshandelt zu haben, die er noch nie zuvor gesehen hat.

Und erneut ist seine Frau nicht in der Lage, für ihren Mann auszusagen. Als dann auch noch ein Video auf Youtube auftaucht, in dem Dostert zu sehen ist, wie er sein Opfer beschimpft und tätlich angeht, wird er in Untersuchungshaft genommen. Aus der Zelle heraus berichtet er persönlich von den Ereignissen, schreibt jedoch in der dritten Person, um, wie er dem Leser erzählt, eine gewisse Distanz zu sich und den Geschehnissen zu schaffen.