Science-Fiction-Saga : Richard E. Grant ist von „Star Wars“ besessen

Für Richard E. Grant ging ein Traum in Erfüllung. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa.

London Er ist ein Fan der ersten Stunde: Seit mehr als 40 Jahren spielt „Star Wars“ eine große Rolle im Leben von Richard E. Grant. Jetzt kam die Krönung für den Schauspieler.

„Ich bin begeistert“, sagte der 62-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London. „Ich hab den ersten 'Star Wars'-Film im Jahr 1977 gesehen, als ich 20 Jahre alt und ein Schauspielstudent war.“ Seit diesem Kinoerlebnis sei er von der berühmten Weltraumsaga „besessen“, verriet Grant. „Ich hab all die Spielzeuge, die Actionfiguren, die Raumschiffe. Ich habe Kisten, die mit dem Zeug voll sind, weil ich so ein Fan bin.“