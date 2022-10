Interview mit Tim McIlrath (Rise Against) : „Wir müssen über Katar sprechen“

Tim McIlrath ist der Sänger der Band Rise Against – aber interessiert sich für viel mehr, als nur Musik. Foto: TV/Band

Interview Luxemburg Ist es notwendig, mit einem Musiker über eine Fußball-WM zu sprechen? Ja, unbedingt, findet Rise-Against-Sänger Tim McIlrath. Ein Gespräch über Menschenrechte in Katar, Krieg in der Ukraine und Stadionbesuche auf St. Pauli.

Sie sind eine der erfolgreichsten melodischen Rockbands der USA: Seit 20 Jahren füllen Rise Against überall auf der Welt Hallen und Festivals. Vor dem Konzert am 7. November in Luxemburg haben wir mit Sänger Tim McIlrath gesprochen. Und erkannt, dass der Mann mehr als „nur“ ein Musiker ist ...

Woran denkst du als erstes, wenn du „Luxemburg“ hörst?

TIM MCILRATH Ich weiß, dass es eines der kleinsten Länder der Welt ist, richtig? Ich denke auch an die ganzen verschiedenen Sprachen, die dort gesprochen werden. Gutes Essen, tolle Menschen – immer eine Show, die Spaß macht.

Eure Texte und du sprechen immer wieder auch unangenehme Themen an. Ich habe das Gefühl: Wenn die etwas stört, schreiben Sie einen Song darüber. Was stört dich aktuell so richtig?

MCILRATH Was sich in den 20 Jahren, in denen wir diese Band haben, am meisten geändert hat, ist, dass die Menschen sich immer mehr voneinander entfernen. Die Polarisierung und Trennung – unsere Daten wurden von verschiedenen Quellen geklaut, dadurch wurden wir in verschiedene Teams gesteckt. Und das, obwohl wir eigentlich nicht so weit voneinander entfernt sind, als wir denken. Das ist das härteste, was es in der Welt – und in unserem eigenen Publikum – aktuell zu sehen gibt.

Wenn man an Rise Against denkt, kommt vielen natürlich zuerst der Song „Hero of War“ (deutsch: „Kriegsheld“) in den Sinn. Wir haben aktuell Krieg, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat. Gibt es im Krieg Helden?

MCILRATH Gibt es Kriegshelden? Kann ein Soldat umsonst sterben? Das sind alles Dinge, über die wir sprechen müssen, wenn wir über Krieg sprechen. Diese Fragen sind hart zu beantworten. Der Song spricht das auch an. Am Anfang des Songs fühlt sich der Protagonist wie ein Held. Am Ende sieht die Welt ihn zwar als Helden, aber man fragt sich, ob er es wirklich ist.

Aber der Song hat ja auch ein offenes Ende, also kann jeder die Frage für sich selbst beantworten.

MCILRATH Ja, ich mag das. Ich mag es, dass man sich den Song bis zum Schluss anhören muss um den Sinn zu verstehen.

Gab es jemals eine Antwort auf die Frage, die ihr als Band geben könnt?

MCILRATH Am Schluss des Songs läuft eine Frau mit einer weißen Flagge durch das Kriegsgebiet. Dieses Bild war für mich immer die wichtigste Nachricht: Gegen Krieg. Das fasst den Song für mich zusammen.

Themawechsel: Du magst Fußball und warst schon bei Spielen des FC St. Pauli in Hamburg ...

MCILRATH Ja, aber noch nicht oft genug! Ich finde es gut, wie sich der Verein gegen Homophobie und Faschismus einsetzt. Ich mag es, wenn Dinge aufeinandertreffen, bei denen man es eigentlich nicht erwartet. Das ist wie bei uns: Wir sind eine Band, es gibt Politik – also machen wir das zusammen. Nicht jeder liebt das. Etwas wie Sport kann auch mit Politik zusammentreffen. St. Pauli war ein tolles Beispiel für dieses Zusammenspiel von Sport, Kultur, Spaß – und Politik.

Das Zusammentreffen von Sport und Politik – da müssen wir auch über die WM in einem Monat in Katar sprechen. Wie siehst du das?

MCILRATH Wir müssen darüber sprechen. Die Sportwelt ist so riesig. Riesig wo du bist, riesig wo ich bin. Egal ob eine Weltmeisterschaft nach Katar geht, wo Menschenrechte eingeschränkt sind, oder ob ein Footballspieler sich bei der Nationalhymne hinkniet um ein Zeichen zu setzen. Ich liebe es, wenn die Diskussion vor den Augen von Menschen stattfindet, sodass sie sich dieser nicht entziehen können. Wenn man die WM in Katar dafür nutzt ist es besser, als es zu ignorieren.

Manche Menschen machen sich es einfach und sagen: Ich schaue mir das nicht an – dann ist alles gut. Ich persönlich denke, dass wir die Plattform Weltmeisterschaft nutzen müssen um hinzusehen, was dort in Katar passiert.

MCILRATH Das hätte ich nicht besser ausdrücken können. Manche Menschen fühlen sich unwohl, wenn sich ein Footballspieler als Zeichen hinkniet. Ich finde, dass ein Sportler, mit all den Augen, die auf ihn gerichtet sind mehr machen muss, als nur zu versuchen besser zu werden, mehr Geld zu verdienen. Dafür passiert in der Welt einfach zu viel. Veränderung passiert dann, wenn wir uns unwohl fühlen.

Du bist Veganer. Glaubst du, dass Fans auch Veganer werden, weil sie dich als Idol sehen oder deine Musik lieben?

MCILRATH Ich weiß nicht, wie viele Fans das wissen. Ich weiß, dass als ich aufgewachsen bin und herausgefunden habe, dass einige Bands, die ich toll fand, sich um Tierrechte sorgen – das hat mich nicht dazu gedrängt, aber es hat mir ein Licht aufgehen lassen. Bis dahin hatte ich das nicht einmal in Erwägung gezogen. Ich binde das niemandem auf die Nase, aber ich möchte darauf aufmerksam machen, das die Entscheidungen, die wir treffen Auswirkungen haben können.

Lass uns ein bisschen über Musik sprechen. Ich kenne viele Menschen, die Zitate von Rise Against tätowiert haben. Wie fühlt es sich an, wenn Menschen sich Sätze stechen lassen, die man selbst geschrieben hat?

MCILRATH Das ist auf jeden Fall nichts, das man erwartet, wenn man eine Zeile schreibt. Das zeigt, dass man etwas schreibt und es jemanden da draußen gibt, der sich genau so fühlt. Es ist eine Ehre, weil es auch bedeutet, dass man vielleicht jemandem geholfen hat. Das ist im Endeffekt alles, um das es geht.

Hast du ein Zitat einer Band tätowiert?

MCILRATH Nein, aber ich habe das schwarze Schaf der Band Minor Threat auf dem Arm. Das ist meine Hommage an eine Band, die ich mag.

Hoffen wir, dass die Pandemie uns und euch als Band langsam in Ruhe lässt. Wie ist es, wieder Shows spielen zu können?

MCILRATH Es war eine sehr schwierige Zeit für uns. Eine Zeit, in der wir nicht wussten, ob wir das, was wir tun, weiter so tun können, wie vor der Pandemie. Wir haben uns in dieser Zeit gesammelt. Als wir dann zurück kamen haben wir Menschen erlebt, die zu ihrer ersten Show seit langer Zeit – oder ihrer ersten überhaupt gekommen sind. Unsere erste Show war in einem kleinen Club in Cleveland. Es war einfach eine kleine, verschwitzte Halle, keine Absperrungen, wir sind von der Bühne gesprungen. Das erinnert einen daran, wieso man das tut und wie toll eine Live-Show ist. Das haben wir lange als selbstberständlich angesehen – was wir aber nie wieder tun werden.

Du hast die Pandemie auch für etwas anderes genutzt, bis zurück zur Schule gegangen.