Filmpreis : Robert De Niro bei den SAG Awards ausgezeichnet

Robert De Niro wurde mit dem SAG Life Achievement Award ausgezeichnet. Foto: Javier Rojas/Prensa Internacional via ZUMA/dpa.

Los Angeles Robert De Niro hat am Sonntag in Los Angeles den SAG Life Achievement Award erhalten. Der US-Filmstar nutzte die Bühne für ein politisches Statement.

US-Schauspieler Robert De Niro (76, „The Irishman“) ist von der amerikanischen Schauspielergewerkschaft für sein berufliches Engagement ausgezeichnet worden.

Er erhielt am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles den SAG Life Achievement Award, der jedes Jahr an einen Schauspieler vergeben wird, „der die hohen Ideale des Schauspielberufs pflegt“, so die Gewerkschaft.

De Niro nutzte seine Dankesrede, um seine Sorgen über die politische Entwicklungen in seinem Land zu äußern: „Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch jetzt sagen, 'schon gut, schon gut, lassen wir die Politik mal raus', aber wir sind in so einer üblen Lage, die für mich und viele andere so besorgniserregend ist, dass ich etwas sagen muss“. Er sprach weiter davon, dass seiner Meinung nach politische Führer, die Gewerkschaften unterstützen, auch eher für ein gerechtes System eintreten würden.

Bereits im Oktober 2019 hatte sich De Niro kritisch zu US-Präsident Donald Trump geäußert und vor Journalisten in London unter anderem gesagt, er wolle, dass Trump eines Tages hinter Gittern landet.