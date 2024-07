Neue Filmrolle Robert Downey Jr. wird Doctor Doom

Mit einer Schurkenrolle will Oscar-Preisträger Robert Downey Jr. (59) in das Marvel-Universum zurückkehren. Bei der Comic-Con-Filmmesse im kalifornischen San Diego überraschte der Iron-Man-Held die Fans am Wochenende mit seinen neuen Plänen. In einem grünen Kostüm, hinter einer silbernen Gesichtsmaske versteckt, tritt Downey zunächst unerkannt auf die Bühne. Dann nimmt er die Maske ab und lauter Jubel ertönt. In zwei Filmen, „Avengers: Doomsday“ und „Avengers: Secret Wars“, beide unter der Regie der Brüder Joe und Anthony Russo, soll der Star den Marvel-Bösewicht Doctor Doom spielen.