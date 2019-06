Musikspektakel : „Rock am Ring“: Fans feiern gigantisches Open-Air-Fest

„Rock am Ring“: Fans feiern gigantisches Open-Air-Fest

Frontmann Billy Corgan tritt mit der us-amerikanischen Alternative-Rock-Band The Smashing Pumpkins auf der Hauptbühne des Open-Air-Festivals „Rock am Ring“ auf. Foto: Thomas Frey.

Nürburg Mit der Gefahr von Unwettern ist das legendäre Musikspektakel „Rock am Ring“ gestartet. Als die US-Rockband Badflower den Auftakt auf der Hauptbühne des Festivals in der Eifel machte, schien aber noch die Sonne.

Ein Wechselspiel mit Sonnenstrahlen und Wolken mit etwas Regen gab es bei der US-Rockband Halestorm, wo zuerst der Drummer mit einem Solo den Fans einheizte. Mehr als 80.000 Fans waren zum Nürburgring in der Eifel geströmt. Zehntausende waren schon lange vorher angereist, um auf großen Campingplätzen Party zu machen. Am späteren Abend wollten unter anderem die Alternative-Rock-Band The Smashing Pumpkins und die Metal-Band Tool bei den vorwiegend jungen Besuchern für Stimmung sorgen.