Konzert : Rock-Legenden auf Tournee in Luxemburg

Foto: Uriah Heep

Luxemburg Als der Hard Rock noch in den Kinderschuhen steckte, waren unter anderem Uriah Heep dafür verantwortlich, dass dieses Genre große Popularität erreichte. Mit Alben wie „Demons and Wizards“ oder „Sweet Freedom“ setzten sie sich in den 70er-Jahren selbst ein Denkmal und touren heute noch um den gesamten Erdball.

Am Donnerstag, 23. Januar, 19 Uhr, kommen sie nach Luxemburg ins Den Atelier. Karten: 41,70 Euro, siehe Kontakt.

(red)