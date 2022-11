Auktion : Rock'n'Roll-Andenken in New York teuer versteigert

Don McLeans Akustikgitarre wurde zu einem stolzen Preis versteigert. Foto: Julien's Auctions/dpa

New York In New York ist eine dreitägige Rock'n'Roll-Auktion gestartet. Zum Auftakt stand Don McLean im Mittelpunkt. Ein Teil der Einkünfte kommt sozialen Projekten zugute.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gitarren, Songtexte und andere Besitztümer von „American Pie“-Sänger Don McLean sind am Freitag (Ortszeit) in New York versteigert worden. Eine Akustikgitarre, Martin 00-21 aus dem Jahr 1969, mit der McLean unter anderem seinen Hit-Song „Vincent (Starry, Starry Night)“ aufgenommen hatte, brachte gut 156.000 Dollar (150.400 Euro) ein. Eine wertvolle Rolex-Uhr fand für rund 35.000 Dollar einen neuen Besitzer, wie das Auktionshaus Julien's mitteilte.

Unter den mehr als 300 Stücken waren auch Schmuck und Kleidung der Folk-Rock-Größe. Ein Teil der Einkünfte soll an die Stiftung des Musikers gehen, die unter anderem Obdachlosen-Hilfsprojekte finanziert.

Es war der Auftakt für eine dreitägige Rock'n'Roll-Auktion. Bis Sonntagabend (Ortszeit) sollen über 1500 Stücke aus dem Besitz von Musikern wie Kurt Cobain, John Lennon, Bob Dylan, Prince, Amy Winehouse, Madonna und Lady Gaga unter den Hammer kommen.

© dpa-infocom, dpa:221112-99-488519/3

(dpa)