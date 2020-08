Konzerte : Rockiger Folk mit Humor serviert

Gegensätze ziehen sich an: Booga und Ezio (rechts) sind nicht nur während ihres Konzerts in Saarburg wie Topf und Deckel. Foto: Dirk Tenbrock

Saarburg Einen wunderbaren Start nach langer Pause bringen Ezio aus England auf die Saarburger Open-Air-Bühne.

Das ist eine Kombination, die seit Jahrzehnten bestens funktioniert, auch in der Region war das englische Pop-Folk-Duo schon häufig zu Gast. Sie haben einen guten Draht zu Veranstalter Christof Kramp (Agentur Station K), der sich in diesem Seuchen-Jahr mit vielfältigen Open-Air-Konzerten auf dem alten Schießstand der französischen Kaserne besonders hervortut.

Wie gewohnt ziehen die beiden ihr Programm, nur mit den beiden Gitarren und Ezios Gesang, routiniert durch. Überhaupt ist Ezio blendend und zu Scherzen aufgelegt. Als sich die Dunkelheit über den Festplatz senkt und er das Publikum nicht mehr sehen kann, imaginiert er einfach eine schwedische Damen-Volleyballmannschaft dort unten. Natürlich nackt. Überhaupt nackt. Seit er eine deutsche Freundin hat (die amüsiert im Publikum sitzt), hat sich seine doppelt prüde Erziehung (die Kombi von italienisch-erzkatholisch und englisch vergleicht er mit zwei Unterhosen, die er übereinander trägt) in Luft aufgelöst: „Sauna, oben ohne, alles kein Problem!“ Sogar deutsche Koseworte für des Mannes bestes Stück habe er gelernt. Nur mit der Aussprache und Anwendung will es nicht so richtig klappen. Ein „Schneudel“ ist für ihn dann eben auch mal ein Smartphone-Ladekabel. Das mag zotig klingen, kommt aber aus dem Mund des charmanten Italo-Briten keineswegs so an.