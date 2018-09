Senior legt gekonnt vor

Auf „Yellow + Blue“ stellt Kühn einmal mehr seine unglaubliche Experimentierfreude - bei insgesamt elf Titeln mit einer Gesamtspielzeit von 62 Minuten - unter Beweis. Er setzt eigene aktuelle Kompositionen, zum Beispiel den Titelsong, neben einige seiner Lieblingsballaden, so Joni Mitchells „Both Sides Now“ (1) oder auch „What Are You Doing The Rest Of Your Life?“ (11) von Michel Legrand.

Dabei platziert Kühn hellere, grellere Töne neben seine volltönenden Klänge, mischt „Yellow + Blue“, wie die CD demgemäß auch heißt. Ein fulminantes Meisterstück ist der Titel „Conversation III“ (8), ein Duett zwischen der Klarinette Kühns und der faszinierenden Body Percussion Mantillas. Insgesamt erweist sich „Yellow + Blue“ als ein furioses Alterswerk Rolf Kühns. ⇥Jörg Lehn

Rolf Kühn: Yellow + Blue, CD 021745MS, MPS/edel 2018.