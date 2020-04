Hermitage : Ron Sexsmith: Vom Trauerkloß zum Lebenskünstler

Berlin Frohe Lieder waren seine Sache bisher eher nicht. Doch jetzt, mit 56, scheint der kanadische Songwriter Ron Sexsmith neue Lebensfreude zu spüren. Sein schönes Album „Hermitage“ spricht klar dafür.

Wie er da mit rosa Federboa um den Hals im Garten herumschäkert und einen Handrasenmäher bedient - die bisher so typische Wehmut dieses Singer-Songwriters ist wie weggefegt. Und auch in den 14 Liedern von „Hermitage“ zeigt sich eine Leichtigkeit, die dem konstant überragenden Werk des Kanadiers früher oft fehlte.

Schon der erste Song „Spring Of The Following Year“ beginnt mit Vogelgezwitscher und entfaltet eine liebliche, fast naive Harmonie, wie sie ansonsten wohl nur Paul McCartney zustande brächte - an einem sehr guten Tag wohlgemerkt. Bei „Chateau Mermaid“ klimpert im Hintergrund eine Art Spinett herum. Und „Lo And Behold“ dürfte zu den vergnügtesten Liedern gehören, die der vor fast 30 Jahren als bescheidener Folksänger gestartete Sexsmith je geschrieben hat.