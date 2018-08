später lesen „The Head and the Load“ Ruhrtriennale startet mit Stück über Afrika im 1. Weltkrieg FOTO: Caroline Seidel FOTO: Caroline Seidel Teilen

In Duisburg beginnt am Abend die Ruhrtriennale. Eröffnungsproduktion ist das Stück „The Head and the Load“ („Der Kopf und die Last“) des südafrikanischen Künstlers William Kentridge. dpa