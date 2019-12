Nachruf : Jazzszene trauert um Saarbrücker Pianist und Komponist Christoph Mudrich

Saarbrücken/Trier Der Saarbrücker Jazz-Pianist und Komponist Christoph Mudrich ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 59 Jahren.

Auch in Trier ist Mudrich von vielen Konzerten bekannt, vor allem in den 1990er Jahren – im Brunnenhof und in der Tufa mit verschiedenen Formationen. Zudem war er Dozent beim regionalen Osterworkshop des Jazzclubs Trier. Es gab gemeinsame Projekte und CDs mit Trierer Musikern, zum Beispiel mit Heinrich Thiel (Sir Henry).

Vielen wird auch das Projekt „Christmas in Blue“ (mit Sänger Heinrich Thiel) von 1993 in Erinnerung sein, mit dem er mehrfach in Trier aufgetreten ist. Parallel schrieb Mudrich als Komponist zahlreiche Bühnenmusiken für Theater und erfüllte Auftragsarbeiten für renommierte Orchester. Am Sonntag ist Christoph Mudrich im Alter von 59 Jahren verstorben.