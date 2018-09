später lesen Kampf gegen Rechts Sänger Clueso: „Demokratie ist auch Arbeit“ FOTO: Alexander Prautzsch FOTO: Alexander Prautzsch Teilen

Der Musiker Clueso zeigt sich erschrocken und empört über die Ausschreitungen in Chemnitz. „Ich wünsche mir, dass wir alle wieder zusammenfinden, auf einen Grundkonsens kommen, zu einer Haltung, einem gemeinsamen Verständnis, das uns alle, die wir hier leben, verbindet“, sagte der 38-Jährige in einem Interview der „Welt am Sonntag“. dpa