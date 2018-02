Sänger Vic Damone im Alter von 89 Jahren gestorben

Er war einer der erfolgreichsten Crooner der Nachkriegszeit: Jetzt ist Vic Damone im Alter von 89 Jahren gestorben.

Seine Tochter Victoria Damone sagte am Montag der Nachrichtenagentur AP, ihr Vater sei am Sonntag in einem Krankenhaus in Miami Beach einer Atemwegserkrankung erlegen.

Damones mit sanftem Bariton vorgetragenen Lieder machten ihn von 1947 bis in die 1960er Jahre zu einem der erfolgreichsten Sänger in den Vereinigten Staaten. Frank Sinatra sagte einmal, Damone habe als Crooner die beste Stimme - "the best pipes in the business".

Damone hatte 40 Charterfolge, darunter Hits wie "You're Breaking My Heart" 1949 und "On The Street Where You Live" 1958. 1957 sang er in dem Film "Die große Liebe meines Lebens" mit Cary Grant das Titellied, "An Affair To Remember".

(felt)