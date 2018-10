später lesen Konvertiert Sängerin Sinéad O'Connor tritt zum Islam über FOTO: Antonio Calanni FOTO: Antonio Calanni Teilen

Die irische Popsängerin Sinéad O'Connor ist zum Islam konvertiert. Das teilte der irische Islam-Verband IMPIC (Irish Muslim Peace and Integration Council) am Freitag mit. O'Connors Entscheidung komme „nach einem Leben des Suchens und Lernens“, hieß es in der Mitteilung. dpa