später lesen US-Schauspielerin Scarlett Johansson springt nach Kontroverse von Rolle ab FOTO: Evan Agostini FOTO: Evan Agostini Teilen

Twittern

Teilen



Hollywood-Star Scarlett Johansson (33) ist nach anhaltender Kontroverse von dem Film „Rub&Tug“ abgesprungen. In dem Biopic unter der Regie von Rupert Sanders sollte sie Dante Gill spielen, der in den 1970er-Jahren in Pittsburghs Unterwelt agierte. dpa