Das Schaltjahr ist da Erstaunliche Fakten, die den 29. Februar noch ungewöhnlicher machen

Der erste Hinweis darauf, dass es ein besonderes Datum ist, liefert das Statistische Bundesamt. Dort hat man in den Geburtsstatistiken nachgezählt und eine deutliche Abweichung festgestellt. Am 29. Februar werden in Deutschland nämlich weniger Kinder geboren als an einem durchschnittlichen Tag. Im letzten Schaltjahr 2020 kamen pro Tag 2024 Kinder zur Welt. Am letzten Tag des Februars waren es aber 1700. Auch 2016 gab es ein ähnliches Ergebnis. Nur 1810 Babys gab es, während durchschnittlich in diesem Jahr 2072 Geburten pro Tag stattfanden.