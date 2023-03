Mit 95 Jahren : Schauspieler Heinz Baumann gestorben

München Als trotteliger Kommissar an der Seite von Evelyn Hamann lebte Heinz Baumann sein komödiantisches Talent aus - es wurde seine Paraderolle. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 95 Jahren gestorben.

Der mit Serien wie „Adelheid und ihre Mörder“ und „Soko 5113“ populär gewordene Schauspieler Heinz Baumann ist wenige Wochen nach seinem 95. Geburtstag gestorben. Er gehörte zu den bekanntesten TV-Gesichtern der letzten Jahrzehnte. Baumann sei am Samstag friedlich in München eingeschlafen, teilte im Namen der Familie die Künstleragentur Hahlweg mit. Er hinterlasse eine Tochter und einen Sohn. Baumann wurde vor allem als Krimi-Darsteller bekannt.

Ab 1987 ermittelte er in der ZDF-Serie „Soko 5113“ erst als Hauptkommissar, später als Privatdetektiv Jürgen Sudmann. 1993 nahm er auch in der ARD die Spur von Ganoven und Bösewichten auf. In „Adelheid und ihre Mörder“ spielte Baumann an der Seite von Evelyn Hamann den etwas trotteligen Hauptkommissar Ewald Strobel, der seine Fälle nur mit Hilfe seiner findigen Sekretärin Adelheid lösen konnte. Beide Serien wurden zu großen Erfolgen. Bis in die 2000er Jahre hinein war Baumann regelmäßig in Produktionen zu sehen.