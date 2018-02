später lesen Tod mit 71 Jahren Schauspieler Ulrich Pleitgen gestorben FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert Teilen

Der Schauspieler Ulrich Pleitgen ist tot. Das teilte seine Hamburger Agentin Regine Schmitz am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Er sei im Alter von 71 Jahren am 21. Februar in Hamburg an Herzversagen gestorben. dpa