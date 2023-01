Film-Diva : Schauspielerin Gina Lollobrigida beigesetzt

Menschen versammeln sich um den Sarg der verstorbenen Filmlegende Gina Lollobrigida. Lollobrigida, die in den 1950er Jahren zu Foto: Valentina Stefanelli/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Rom Die feierliche Beisetzung von der italienischen Schauspielerin Gina Lollobrigida in Rom zieht zahlreiche Menschen an. Doch nicht alle unter den Trauergästen sind aufeinander gut zu sprechen.

Bei einer Trauerfeier für Gina Lollobrigida haben sich Fans, Angehörige, Weggefährten und politische Würdenträger am Donnerstag in Rom von der italienischen Schauspielerin verabschiedet. „Du bist eine Königin!“ riefen viele Menschen, als der Sarg der im Alter von 95 Jahren gestorbenen Künstlerin von der zentralen Piazza del Popolo in die Kirche Santa Maria in Montesanto getragen wurde. Es gab langen Applaus, auf einem Schild stand: „Gina, du bist der Glanz und die Ehre aller Italiener.“ Lollobrigida war am Montag gestorben.