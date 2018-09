später lesen Konzerte / Schlager Schlagerstar Michelle singt auf Tour 2019 in Trier Teilen

(red) Mit ihrer neuen Show „Tabu – Live“ geht die Schlagersängerin Michelle („Wer Liebe lebt“) 2019 auf Tournee durch Deutschland, die Schweiz und Österreich. Dabei präsentiert sie ihr aktuelles Album „Tabu“ sowie viele weitere Hits. Am 22. September 2019 ist Michelle zu Gast in der Europahalle in Trier.