Spanische Filmpreise „Schneegesellschaft“ gewinnt zwölf Goyas

In dem Film geht es um die Ereignisse nach einem Flugzeugabsturz 1972 in den Anden, bei dem 12 der 45 Insassen sofort ums Leben kamen. Die Überlebenden, Mitglieder einer Rugby-Mannschaft aus Uruguay, beginnen sich in der Kälte von den im Eis konservierten Leichen zu ernähren. Von den 45 Insassen des Flugzeuges können nach 72 Tagen schließlich noch 16 gerettet werden.