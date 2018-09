später lesen Billy Idol 2506 Lux Schockblonde Rockgebell in der Rockhal FOTO: Edison Graff FOTO: Edison Graff Teilen

>I Billy Idol hat musikalische Brücken zwischen Punk und Hardrock gebaut. Der schockblonde Rockrebell, der die Musikwelt mit „Rebel Yell“, „Dancing With Myself“, „Flesh For Fantasy“ und „Cradle Of Love“ faszinierte, feierte 2006 mit der CD „Devil’s Playground“ ein erstaunliches Comeback.