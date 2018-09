später lesen billy idol 2506 Schockblonder Rockrebell in der Rockhal Teilen

(red) Billy Idol hat musikalische Brücken zwischen Punk und Hardrock gebaut. Der schockblonde Engländer kehrte im Oktober 2014 mit einem Doppelschlag zurück: Fast zeitgleich zur Veröffentlichung seines Albums „Kings & Queens Of The Underground“ brachte er seine Autobiografie „Dancing With Myself“ heraus.