(red) Das Schöneck-Ensemble, das seit Jahren in Trier in vielfältigen Besetzungen zu hören ist, tritt am Sonntag, 13. Mai, 17 Uhr, in der Aula des Bischöflichen Angela Merici-Gymnasiums Trier auf. Unter der Leitung seines langjährigen Dirigenten Christopher Wasmuth spielt das Ensemble in seiner sinfonischen Besetzung Werke aus Russland, unter anderem von Igor Strawinsky, Sergej Prokofiew und Peter Tschaikowsky („Pathétique“). Den Solopart übernimmt die aus Trier stammende Geigerin Charlotte Krämer, zur Zeit Masterstudentin bei Friedemann Eichhorn in Weimar und Enkelin des Trierer Musikpädagogen und Dirigenten Professor Karl Berg.