Kinokolumne Schräg und brillant FOTO: Justina Mintz / dpa FOTO: Justina Mintz / dpa

Hollywoods Multitalent James Franco schildert in „Disaster Artist“ die Entstehungsgeschichte von „The Room“, als Produzent, Regisseur und – mit langer, schwarz gefärbter Mähne – auch in der Hauptrolle als Tommy Wiseau. Mit näselnder Stimme, einem undefinierbaren Akzent und großer Gestik verwandelt er sich in den schrägen, leidenschaftlichen Macher, der auf künstlerischer Linie völlig versagte – ein „Disaster Artist“ im wahrsten Sinne des Wortes. Doch Franco haut seinen Doppelgänger nicht in die Pfanne. Vielmehr ist es eine Hommage an Menschen, die große Träume haben, daran verbissen festhalten und wahre Freundschaft suchen. Das ist mal zum Lachen, mal zum Heulen. Die Gratwanderung gelingt Franco so gut, dass er Anfang Januar bei der Golden-Globe-Gala zum besten Komödien-Darsteller gekürt wurde.