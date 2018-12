Der israelische Schriftsteller Amos Oz ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 79 Jahren in Jerusalem, wie seine Tochter Fania Oz-Salzberger auf Twitter mitteilte.

Ein halbes Jahr vor seinem 80. Geburtstag erlag er einem Krebsleiden. Der Schriftsteller, Journalist und Mitbegründer der politischen Bewegung "Peace Now" wurde am 4. Mai 1939 in Jerusalem geboren. Er studierte Literatur und Philosophie an der Hebräischen Universität

Für seine Romane, Erzählungen, Essays und Kinderbücher wurde er vielfach ausgezeichnet. Unter anderem erhielt er den kirchlichen "Mount Zion Award" für seinen Roman "Judas". Er hasse die Geschichte von Judas und von den umgerechnet 600 Euro Bestechungsgeld für einen verräterischen Kuss, der für 2000 Jahre Hass und Verfolgung über das jüdische Volk bringen sollte, sagte Oz in seiner Dankesrede bei der Preisverleihung im Oktober 2017 in der Jerusalemer Dormitio-Abtei. 2008 erhielt er den Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf.

Von 1987 bis 2005 war er Professor für hebräische Literatur an der Ben-Gurion-Universität. 1993 erhielt er dort den Agnon-Lehrstuhl für moderne hebräische Literatur.

