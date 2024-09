Auszeichnung Schriftsteller David Grossman erhält Marion-Dönhoff-Preis

Mit ihrer Arbeit - unter anderem in der Ukraine und in Gaza - helfen sie „denen, die in Krisen um ihr Überleben kämpfen. Die Hilfsorganisation ist ein Beispiel für Mitgefühl und Mut und gibt den Menschen vor Ort gleichzeitig ihre Würde und Hoffnung zurück“, begründete die Jury ihre Entscheidung. Die Auszeichnungen sind mit jeweils 20.000 Euro dotiert.