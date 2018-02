Meister des Minimalismus

Ihr Name

London, Zürich, Frankfurt, Stuttgart, Leipziger Buchmesse ... und Prüm. Ja, Prüm. Eifel-Literatur-Festival. Peter Stamm liest dort am 1. Juni aus seinem aktuellen Roman.

Stamm gilt als Meister der Kurzgeschichten mit seinen lakonischen Sätzen, seinem äußerst knappen Erzählstil, in dem er oft hinter dem scheinbar Normalen Abgründe aufspürt. Auch die Romane sind kurz und in knapper Sprache gehalten. „Gefunden habe ich meinen Stil, indem ich alles aus meinen Texten herausgestrichen habe, was mir falsch und unecht erschien.“

Heutzutage ist Peter Stamm ein gefragter Autor. Seine Werke als Schriftsteller sind in 37 Sprachen übersetzt, der 54-Jährige unternimmt Lesereisen in die ganze Welt. Dabei sah es zu dem Zeitpunkt, als er entschied, sein Studium der Anglistik, Psychologie und Psychopathologie zu schmeißen, um sich nur noch dem Schreiben zu widmen, ganz und gar nicht nach einer Schriftstellerkarriere aus. Kein Verlag wollte seine Texte drucken. Er habe sich mit Reportagen und Satiren über Wasser gehalten, erzählt Stamm später. Seine Satiren handeln etwa von der Schweizer Witwe, die zu Ikea fährt, um einen Tisch zu kaufen, und es dann nach Beratung und Restaurantbesuch doch lieber lässt. Oder der doppelbödigen Liebeserklärung an die Schweiz. Zum published author hätten ihn erst zwei Umstände gemacht, erzählt Stamm im Rückblick: der Kontakt zu einer Agentin und die Frankfurter Buchmesse im Jahr 1998, als die Schweiz dort Gastland war .

Seitdem ging der Erfolg steil nach oben. Er schrieb Erzählungen, Theaterstücke, mehr als ein Dutzend Hörspiele und auch fünf Romane. Oft geht es um Glück, um Liebesbeziehungen, um Veränderungen. Seit gestern ist sein neuer Roman auf dem Markt: „Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt“ (siehe auch Buchkritik auf dieser Seite).

Inzwischen hat Peter Stamm zahlreiche Literaturpreise bekommen und auch im Bamberg Poetikvorlesungen gehalten. 2013 war er sogar für den internationalen Man Booker Preis nominiert, den vor ihm Alice Munro (spätere Nobelpreisträgerin) und US-Starautor Philip Roth bekommen hatten. Seine bekanntesten Werke heißen „Agnes“, „Sieben Jahre“,„Weit über das Land“ und „Nacht ist der Tag“.

Karten für die Lesung am Freitag, 1. Juni, 20 Uhr, in Prüm in der Aula der ehemaligen Hauptschule gibt es im ­TV-Service-Center Trier, unter der TV-Tickethotline 0651/7199–996 sowie unter www.volksfreund.de/tickets. Einlass ist ab 19 Uhr.