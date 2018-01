später lesen Abschied Sci-Fi-Autorin Ursula K. Le Guin gestorben FOTO: Benjamin Brink FOTO: Benjamin Brink Teilen

Die US-Schriftstellerin Ursula K. Le Guin ist tot. Sie starb im Alter von 88 Jahren in ihrem Hause in Portland im Bundesstaat Oregon an der Westküste der USA, wie die „New York Times“ am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf ihren Sohn Theo Downes-Le Guin berichtete. Von Johannes Schmitt-Tegge, dpa