„Rock Believer“ : Scorpions kündigen neues Album und Welttournee an

Rudolf Schenker (l-r), Klaus Meine und Matthias Jabs von der Rockband Scorpions stehen in den Peppermint Park Studios am Rande eines Interviews mit der Deutschen Presse-Agentur dpa. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Stuttgart Schon bald soll es wieder los gehen. Ihre Tourpläne führen die Scorpions auch nach Deutschland.

Mit ihrer „Rock Believer-World Tour“ will die Rockband Scorpions im kommenden Jahr auf die Bühne zurückkehren. Dabei sind auch sechs Konzerte in Deutschland geplant, wie die Rocker aus Hannover („Wind of Change“) am Mittwoch mitteilten.

Der erste Auftritt findet am 8. Juni 2022 in Stuttgart statt. Es folgen Shows in München (10.), Frankfurt (12.), Berlin (15.), Hannover (17.) und in Dortmund (19. Juni).

Für Februar 2022 kündigten die Scorpions das neue Studioalbum „Rock Believer“ an. Bereits Ende Oktober soll die Single „Peacemaker“ herauskommen. Die Tournee „Rock Believer“ startet in den USA, wo im März und April zunächst neun Auftritte in Las Vegas geplant sind. Danach geht es nach Europa, wo die Band unter anderem in Portugal, Frankreich und der Schweiz sowie in Tschechien ihre Songs spielen will.

Klaus Meine (l) und Rudolf Schenker von den Scorpions bei der Verleihung der Europäischen Kulturpreise. Foto: Henning Kaiser/dpa