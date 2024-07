So war das Open Air in Luxemburg Scorpions in Luxemburg: Geht’s noch? Ja!

18 Songs spielen die Scorpions, acht vom „Love At First Sting“-Album, die Hits wie „Send Me An Angel“ und „Wind of Change“ gibt’s gleich hintereinander. Das Programm ist in jeder Stadt gleich, macht aber nichts. Spezielle Luxemburg-Anekdoten aus den 70ern gibt’s für Meine nicht zu erzählen – auch wenn er das bestimmt könnte. Geändert hat er aber die Einstieg beim größten Hit: „I follow the Moskva and down to Gorky Park – listening to the wind of change.“ So wie im Original singt er den Song nicht. Auf den Leinwänden ist während des Hits auch das Peace-Symbol zu sehen – seit der Veröffentlichung im November 1990 hat sich vieles geändert. Zur gleichen Zeit erschien übrigens auch ein anderer großer Hit, der in Luxemburg live zu hören war – „More than Words“ vom Special Guest Extreme. Die Band um Gitarren-Virtuose Nuno Bettencourt (der auch schon mal mit Rihanna in Luxemburg spielte) und Sänger Gary Cherone hat das mit den Posen auch gut raus, sie spielt viel vom Erfolgsalbum „Pornograffitti“ – aber so richtig frisch und relevant wirkt nicht mehr jeder Song.