Für mich ist Schreibenwie ein Sport

Sebastian Fitzek gilt als Deutschlands Thriller-Autor Nummer eins. Seine Bücher wurden zusammen bereits mehr als zehn Millionen mal verkauft und in 24 Sprachen übersetzt. Mit seinem neuesten Werk „Fluganst 7A“, das aktuell auf Platz acht der Spiegel-Bestsellerliste steht, wird Fitzek am Freitag, 6. April, auch das Eifel-Literatur-Festival 2018 eröffnen. Die Lesung im Eventum in Wittlich ist seit längerem ausverkauft. Am Rande der Konzer Thriller-Nacht sprach unsere Mitarbeiterin Katharina Hahn mit dem Bestsellerautor über sein Schreiben, den Erfolg und das Image von Krimis. Von Katharina Hahn