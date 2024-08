Festival Serebrennikows „Legende“ bei Ruhrtriennale gefeiert

Serebrennikow beleuchtet das Leben Paradschanows in zehn „Legenden“ mit viel Witz, burleskem Klamauk, fantasievollen und bunten Anspielungen an die kaukasischen Kulturen, aber auch makaber wahnhaften Straflagerszenen. Dabei streut der Regisseur auch Kritik an Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ein. Eine Szene mit dem alternden König Lear kann auch als Kritik an der Langzeitherrschaft von Präsident Wladimir Putin verstanden werden. Immer wieder gab es Szenenapplaus für die Schauspieler.