Sommer daheim, Teil 20 Lüttich kann sehr schön sein

An der neuen Straßenbahn wird noch kräftig gebaut Raus aus dem Bahnhof und hinein ins Stadtvergnügen: Geradeaus gelangt man direkt zum zweiten Ziel des Tages, vorbei an alten Häusern in diversen Verfalls- und Renovierungsstadien (links) und hochmodernen Neubauten (rechts, ein durchaus prägender Gegensatz in der Stadt, in der sich gerade sehr viel tut) – mit Wohnungen, Coworking-Büros und weiteren Nutzräumen. Sehr schick. Dazu zählt auch das Finanzamt: Hoch aufragend, schwer beeindruckend, da drückt man sein sauer erarbeitetes Geld beinah ein bisschen lieber ab als in deutschen Behördenbauten. Gut, nur beinah. Trotzdem: ein eleganter Finanzamtsbau, wo gibt’s denn so was? In Lüttich!