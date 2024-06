Lust auf der Leinwand Sexszenen sind zurück im Kino

Neulich sagte Hollywoodstar Meryl Streep etwas Interessantes zum Thema. Sie beschrieb die Szene in „Jenseits von Afrika“, wenn Robert Redford als Denys ihrer Figur Karen die Haare wäscht, als „Sexszene“. Es sei eine solche, weil sie so intim sei, sagte die 75-Jährige in einem Gespräch bei den Filmfestspielen in Cannes. „Wir haben schon so viele Szenen gesehen, in denen Menschen ficken, aber wir sehen nicht diese Liebe und Berührung, diese Fürsorge“, sagte sie.