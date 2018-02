später lesen Neue Alben Shame Songs Of Praise Teilen

Was eine junge Band haben muss: Spaß am Unruhe stiften, einen prägnanten Namen und was zu sagen. Shame aus London haben all das, was sich gut im Video zum ohrwurmtauglichen "One Rizla" bestaunen lässt. Da randalieren die Engländer auf einem Bauernhof und brüllen verwegenen 80er-Jahre-Punk mit dem Wissen von heute. Wut in Zeiten des Brexit, wo Wahnsinn, Bitterkeit und Überschwang eine Union eingehen. Sänger Charlie Steen hat eine Menge Frust aufgestaut, seine Band spielt im richtigen Moment auf den Punkt und im nächsten komplex. Die erste britische Großtat des Jahres.