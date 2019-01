später lesen Auszeichnung Simone Buchholz erhält „Deutschen Krimipreis“ FOTO: Christian Charisius FOTO: Christian Charisius Teilen

Der „Deutsche Krimipreis“ geht in diesem Jahr an „Mexikoring“ von Simone Buchholz in der nationalen und an den japanischen Thriller „64“ in der internationalen Wertung. Das teilte das Bochumer Krimi Archiv über seine Außenstelle in Hamburg mit. dpa