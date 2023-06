Sinfoniekonzert Musik von „eigenem Recht“

Eine Einleitung, die alles vergessen macht, was zuvor jemals in sinfonischen Kopfsätzen erdacht worden ist. Das Trierer Philharmonische Orchester und GMD Jochem Hochstenbach, sie vertiefen sich von Anfang an in diese grandiose Musik. Mag sein, das das Pianissimo der Streicher nach der Einleitung noch etwas vordergründig klang – das Wesentliche, der „Kern“ der Komposition, war bei den Trierer Musikern in den besten Händen. Hochstenbachs Dirigat ließ alles Unruhige und alles Zufällige gar nicht aufkommen und entfaltete mit einer großer, raumgreifenden Gestik den weiten Atem dieser Musik. Die vorgeschriebene Wiederholung ließ er kompromisslos ausspielen. Wieviel Tragik klingt mit in den geisterhaften Posaunenklängen des Andante con moto!