später lesen Ein Stern in Hollywood Snoop Dogg dankt sich selbst FOTO: Etienne Laurent FOTO: Etienne Laurent Teilen

Twittern

Teilen



Der US-Rapper Snoop Dogg (47) ist mit einem Stern auf Hollywoods Walk of Fame ausgezeichnet worden - und hat sich danach kräftig auf die Schulter geklopft: „Ich möchte mir selbst danken“, sagte der Musiker bei der Veranstaltung am Montag (Ortszeit) in Los Angeles laut US-Medien. dpa