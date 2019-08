Film : So erfanden die jungen Wilden um Edgar Reitz das Kino neu

Filmemacher Edgar Reitz (links) und Kurator Urs Spörri führen das Publikum im Kino Heimat in Morbach in den Film „Abschied von gestern“ ein. Foto: Christoph Strouvelle

Morbach/Simmern „Heimat“-Regisseur Edgar Reitz erzählt, wie er und seine Mitstreiter in den 60er-Jahren den deutschen Film revolutionierten. Im kleinsten Kino des Landes in Morbach zeigt er das Werk „Abschied von gestern“, das er zusammen mit seinem langjährigen Freund und Weggefährten Alexander Kluge entwickelte.

Wenn Filmemacher Edgar Reitz erzählt, braucht er dafür nicht zwingend eine Kamera. Vor der Aufführung von „Abschied von gestern“ von Alexander Kluge aus dem Jahr 1966 im rappelvollen Kino Heimat in Morbach erzählt er unterhalt- sam und anekdotisch von seiner Zusammenarbeit bei dieser Filmproduktion mit dem Wegbegleiter und Freund. Kluge, ein gelernter Jurist, sei eher ein Autor gewesen, was ihn allerdings nicht hindern sollte, Filme zu machen. Für die Regie des später preisgekrönten Films zeichnete offiziell Alexander Kluge, für Kamera und Bildgestaltung Edgar Reitz verantwortlich. Der gebürtige Morbacher ist mit seiner „Heimat“-Trilogie und dem Werk „Die andere Heimat“ weltbekannt geworden.

In der Praxis habe der heute 87-jährige Freund abseits vom Drehgeschehen tagesaktuell die Dialoge geschrieben, die per Boten zum Filmteam gebracht, die dann filmisch umgesetzt wurden, sagt Reitz.

Im Mittelpunkt des Simmerner Filmfestival unter der Schirmherrschaft von Edgar Reitz, das noch bis 23. August läuft, steht der moderne Heimatfilm in Deutschland. Doch es gibt auch einen Blick in die Geschichte, von Klassikern des Genres über politische Anti-Heimatfilme nach 1968 bis hin zu „Gundermann“ (2018), einem Porträt des Liedermachers Gerhard Gundermann in der Lausitz, Regie: Andreas Dresen. Der Film wurde jüngst mit sechs Lolas ausgezeichnet. Es gibt auch ein Rahmenprogramm. Veranstalter ist die Stadt Simmern in Zusammenarbeit mit dem Pro-Winzkino.

War die Szene gedreht, warteten er, Reitz, und das Team auf weitere Texte. Nach den Dreharbeiten machte sich Kluge an den Schnitt, während Reitz ein neues Projekt in Angriff nahm. Später war er sehr überrascht, als er den fertigen Film sah. Denn Kluge hatte ihn völlig neu zusammengesetzt. „Nehmen Sie sich in Acht. Der Kluge geht mit Filmmaterial um wie ein Kind mit Spielzeug“, warnt er die Zuschauer in Morbach vor dem Filmstart. Bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig erhielt die Koproduktion dann einen den Hauptpreise.