Kulturfestival : Sommerheckmeck – Von Juni bis September ist Zirkus in der Region

Sommerheckmeck – Von Juni bis September ist Zirkus in der Region

Vor dem Zirkuszelt, in dem das Programm vorgestellt wurde, stehen einige Beteiligte und Sponsoren des Festivals. Links steht Judith Kriebel, die mit Teneka Beckers (Mitte mit Zylinder) die Projektleitung inne hat. Foto: Julia Nemesheimer

Trier Zum siebten Mal findet das Sommerheckmeck in der ganzen Region statt, ein Kulturfestival für Kinder und Jugendliche. Die Veranstalter stellen das Programm vor.

Weshalb all das? Beim Sommerheckmeck vom 9. Juni bis zum 22. September dreht sich alles um das Thema „Zirkus“. Damit wird auch der Kultursommer Rheinland-Pfalz in der Region eröffnet, der dieses Jahr unter dem Motto „Heimaten“ steht. Aber haben Zirkusleute überhaupt eine Heimat? Schließlich reisen sie nomadenhaft durch die Welt und haben damit ihre Heimat viel mehr immer mit dabei. Das Sommerheckmeck möchte einen Sommer lang in die Welt von Theater, Clownerie, Domptage und Artistik eintauchen.