(red) Die Schallplattensammlung ihrer Mutter mit Interpreten wie Zarah Leander und Hildegard Knef weckte ihre Leidenschaft zur Musik. Während ihres Gesangsstudiums zeigte sich Jazzy Bos Talent besonders in den Sparten Jazz, Blues, Musical und Chanson.

Mit ihrem eigenen musikalischen Stil bietet Jazzy Bo ein breites Spektrum von Klassikern, wie Gershwins „Summertime“ oder Hits wie „Tainted Love“. Am Donnerstag, 28. Juni, 19 Uhr, ist sie zu Gast in der Kulturscheune in Kröv. ⇥Foto: Susanne Schug